Komunisté si výsledky voleb vyříkají v listopadu na sjezdu, avizoval Filip. Teď ho ale vedení musí připravit

„Určitě to bude mít dopad i do personálního obsazení. Musíme připravit volené funkcionáře na to, že bychom měli dát funkce k dispozici výkonnému i ústřednímu výboru,“ avizoval Filip v rozhovoru pro Právo. Dřívější změny podle něj nepřipadají v úvahu i proto, že je potřeba sjezd připravit.

Za hlavní chybu však šéf KSČM považuje, že jeho strana nedokázala dostatečně prezentovat výsledky své dosavadní práce. Na celostátní úrovni komunisté podporují vládu, zač ji zavázali ke splnění některých požadavků.

Historický propad komunistů v krajích přišel osm let po jejich velkém úspěchu. V předminulých krajských volbách ve dvou regionech – Ústeckém a Karlovarském – vyhráli a od té doby také měli hejtmana v Ústeckém kraji. Po roce 2012 rovněž zasedali v radách některých krajů. Ústup z dosavadních pozic začal již před čtyřmi lety, tehdy ale ještě zástupci KSČM zůstali v zastupitelstvech všech krajů. Předzvěstí letošního krajského výsledku potom byly předloňské komunální volby, ve kterých se KSČM neudržela v zastupitelstvu Prahy.