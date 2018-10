ANALÝZA: ČSSD a KSČM poprvé od revoluce nebudou v zastupitelstvu Prahy

Zastupitelstvo hlavního města Prahy je pro všechny politické strany důležitou metou. Není to jen otázka prestiže – Praha se od všech ostatních měst a obcí odlišuje svojí velikostí i povahou rozhodování. Vládnout Praze znamená to samé, jako ovládat středně velké ministerstvo. Odpovídá tomu například i rozpočet města. Sociální demokraté a komunisté o toto důležité postavení nyní s největší pravděpodobností přijdou.

Další rána pro ČSSD

Neúspěch je důležitou zprávou pro obě zmíněné politické strany. Sociální demokraté se potýkají s potížemi minimálně od loňských sněmovních voleb, ve kterých získali pouze 7,27 procenta hlasů. Z kdysi velké strany se stala politická strana malá – minimálně s ohledem na počet poslaneckých mandátů. Úspěch v Praze tak mohl být impulsem pro to, aby se ČSSD odrazila od pomyslného dna.

Ke slabému výsledku sociálních demokratů přispěly vnitrostranické problémy v samotné Praze. Už při sestavování kandidátky pro sněmovní volby vloni v říjnu se mezi sebou o pozice přela dvě názorová křídla. Problémy však přetrvávaly.

Lídrem pro komunální volby se stal Jakub Landovský, nová tvář sociální demokracie. Jedním z hlavních témat kampaně ČSSD byla například městská hromadná doprava pro pražské občany zdarma. Voliče se však přesvědčit nepodařilo. Možná i z toho důvodu, že na pátém místě kandidátky byl Petr Dolínek, dosavadní radní pro dopravu. A právě doprava byla v posledních letech tím, co Pražany nejvíce trápilo. Strana, která byla dlouhodobě ve vedení města a součástí rady, tak zastupitelstvo hlavního města opouští.

Komunistický ústup

Také komunisté dlouhodobě oslabují. Ve sněmovních volbách zaznamenali nejhorší výsledek strany od roku 1921. A dalším milníkem je právě opuštění pozic v pražském zastupitelstvu. Výsledky komunistů v Praze nebyly ani v minulosti nikterak vysoké, nicméně si vždy drželi stabilní zastoupení.

Stranu vedla do komunálních voleb Marta Semelová, dřívější poslankyně a také letošní neúspěšná kandidátka do Senátu v Praze 12. Semelová je známá například tím, že na výročí úmrtí komunistického prezidenta Gottwalda zpívá u jeho hrobu Internacionálu a to je něco, co pražští voliči nevnímají vždy vstřícně. Navzdory tomu však dosavadní výsledky naznačují, že KSČM dokázala v pražských obecních volbách přesvědčit více voličů než sociální demokraté.

Dominantní strany dříve, dnes nejtěsnější výsledky

Sociální demokraté a komunisté budou mít pravděpodobně velmi omezený vliv na Prahu i v jednotlivých městských částech. Ve většině z nich totiž strany neuspěly. Komunistům se podařilo získat mandáty v Praze 17, sociálním demokratům zase v Petrovicích. V dalších třech částech nejspíše uspějí sociální demokraté a komunisté v rámci koalic, v nichž kandidovali. Je však třeba upozornit, že se stále jedná o průběžné výsledky.

Praha bývala dlouhodobě vnímána jako město, v němž vítězily pravicové strany. Pod vedením Pavla Béma získala ODS v roce 2006 dokonce přes 50 procent hlasů. Doby, kdy volbám dominovala pouze jedna politická strana a ostatní byly slabší, ale odezněly. V Praze po právě skončených volbách sledujeme nejtěsnější výsledky mezi pěti subjekty, které budou mít své zastupitele.