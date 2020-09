Vyrovnání s komunistickou minulostí potrvá ještě dvacet let, říká historik Vaněk

Bez kolektivní viny

„V roce 1989 jsme neuplatnili princip kolektivní viny. Pak by to (poměry) možná bylo jiné, ale ono to nešlo – Václav Havel byl zvolen komunistickými funkcionáři, Marián Čalfa byl bývalý komunista, lidé z vrcholných pozic komunistické strany přešli do jiných stran, kde zas dělali vrcholnou politiku,“ konstatuje historik.

„Stav, který jsme si nastavili, je daný a s ním musíme žít,“ dodává. Zvolená cesta byla (k jeho spokojenosti) nekrvavá a nekonfliktní, vede ale i ke komplikovanějšímu vyrovnávání se s minulostí, což se projevuje mimo jiné tím, že jediný odsouzený vysoce postavený komunistický politik byl pražský stranický šéf Miroslav Štěpán.