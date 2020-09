Český rozhlas rozšířil pokrytí digitálním signálem DAB+ z 80 na 95 procent

Digitální vysílání podle Zavorala umožní rozšířit programovou nabídku, a to včetně nových multimediálních služeb. Mezi pozitiva zařadil například i stabilitu vysílání a jeho nižší energetickou náročnost.

Od čtvrtka začínají fungovat nové vysílače Jihlava-Javořice, Pardubice-Krásné, Jeseník-Praděd, Votice-Mezivrata, Liberec-Ještěd, Valašské Meziříčí - Radhošť, Sušice-Svatobor, Třinec-Javorový, Příbram-Hvězdárna a Znojmo-Kuchařovice.

Zavoral dodal, že zbylých pět procent tvoří místa, kde je pokrytí signálem složité, stanice se však bude snažit v budoucnu zahrnou i tyto hůře dostupné lokality. Jde například o některé příhraniční oblasti.

AM bude naopak končit

Na konci roku 2021 rozhlas naopak ukončí vysílání signálu na středních a dlouhých vlnách, a to u stanic Dvojka, ČRo Plus a Radiožurnál. Důvodem je podle Zavorala zastaralost signálu, na kterém není možné dále rozšiřovat nabídku. K přechodu z vysílání AM na DAB+ chce rozhlas v příštích měsících spustit marketingovou kampaň.

ČRo vysílá v DAB+ signálu všech 23 svých stanic. Zahrnuje to celostátní, regionální i speciální digitální stanice. Rozhlas zároveň plánuje v příštím roce spustit další dvě digitální stanice, mělo by jít o sportovní kanál Radiožurnálu a stanici zaměřenou na seniory.

Rozhlas zahájil vysílání v DAB+ v létě 2015, tehdy v experimentální formě. Spolu s Českými Radiokomunikacemi postupně rozšiřoval digitální signál mezi největší městské aglomerace až k dnešním 95 procentům populace.

Příjem digitálního vysílání je možné na přístrojích vybavených k příjmu DAB+ signálu. Od letošního prosince musí být podle nařízení EU všechna nově vyrobená vozidla vybavena příjmem digitálního signálu.