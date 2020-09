Kdo usiluje o hlasy voličů v Pardubickém kraji? Anketa s lídry, kteří se nedostali do debaty ČT

Trikolóra hnutí občanů a Strana soukromníků České republiky Odpovídá lídr kandidátky Petr Bajer. Co se podle vás za poslední čtyři roky povedlo? Jednoznačně se povedlo udržet rozpočet v rámci mezí a nezadlužit kraj jako takový. Poměrně dobře se čerpaly prostředky z českých a evropských dotačních titulů a povedlo se rozestavět rychlostní komunikaci R35. Co se podle vás za poslední čtyři roky nepovedlo? Nepovedlo se na výše zmíněnou rychlostní komunikaci navázat včas s přivaděči. Dále se nepovedlo dostat do kraje více turistů, a co se týče zdravotnictví, tak se nepovedlo zajistit lékařskou péči tak, aby pacienti nemuseli jezdit desítky kilometrů za svými lékaři. Jaké jsou vaše tři priority? Priorit máme více, nicméně základními jsou určitě zdravotnictví, bezpečnost a doprava jako taková. U té dopravy chceme dokončit určitě onu rychlostní silnici R35 včetně přivaděčů, nutné obchvaty a rekonstrukci silnic druhých a třetích tříd. Dále bychom rádi umožnili splavnění Labe do Pardubic, což by mohlo ulehčit železniční a silniční dopravě. V oblasti zdravotnictví chceme určitě zlepšit dostupnost lékařské péče tak, aby všichni měli k lékařům blíže. V oblasti bezpečnosti chceme určitě rozvoj integrovaného záchranného systému a bezpečnostních složek kraje.

VÝCHODOČEŠI Odpovídá lídr kandidátky František Brendl. Co se podle vás za poslední čtyři roky povedlo? Za poslední čtyři roky se podle mě Pardubickému kraji nepovedlo takřka nic, čím by se mohl odlišit od ostatních krajů. Pardubický kraj nejen ty poslední čtyři roky tak nějak přežívá a nedělá sice nic výrazně špatně, ale bohužel nedělá ani nic dobře. Co se podle vás za poslední čtyři roky nepovedlo? Pardubický kraj nejvíce trpí tím, že se nepovedlo rozpohybovat cestovní ruch. I přes velkou investici do Dolní Moravy, která je tomu regionu spíše na škodu. Myslím si, že pan hejtman si za veřejné peníze spíše zkrášlil okolí své chalupy a svého apartmánu. Dále se nepovedlo dostat zdravotnictví tam, kde jsme ho chtěli všichni v Pardubickém kraji mít. Stále platí to, že se občan Pardubic snaží dostat spíše do hradecké nemocnice, což by se mělo samozřejmě změnit. Jaké jsou vaše tři priority? Naše priority jsou asi stejné, jako u ostatních stran, což znamená hlavně kvalitně řídit zdravotnictví a dostat ho na vyšší úroveň. Podívat se na věci trochu jinak a nově. Chceme uplatňovat chytrá technologická řešení, která by uspořila energii. Tím bychom proplýtvali méně peněz a mohli více investovat. Dále chceme snižovat provozní náklady a administrativu. Nechceme lidi oblbovat celostátními tématy, ale dělat opravdu poctivou regionální politiku.

Dělnická strana sociální spravedlnosti - STOP KRIMIGRANTŮM! Odpovídá lídr kandidátky Marek Nechala. Co se podle vás za poslední čtyři roky povedlo? Je chvályhodné, že se po delší době obnovily stavební práce na dálnici D35, která bude protínat Pardubický kraj. Co se podle vás za poslední čtyři roky nepovedlo? Bohužel je problém v tom, že tato dálnice, která by měla zrychlit a usnadnit cestu mezi Prahou a Ostravou, není hotová. To je problém i některých obcí a měst, kde dosud nebyly vybudovány dálniční obchvaty. I když výstavba této dálnice bude finančně a organizačně náročná, tak by v žádném případě neměl kraj zanedbávat opravy a údržby silnic nejnižší kategorie, které bohužel vypadají ve většině případů jako tankodrom. Jaké jsou vaše priority? Lidé by měli volit Dělnickou stranu sociální spravedlnosti, protože tato strana jako jedna z mála své názory a program nemění a již od svého vzniku si za ním pevně stojí. Mezi tři hlavní programy patří boj proti imigraci. Dále jsme proti zvýhodňování nepřizpůsobivých podle starého přísloví „všem stejným metrem“. Dalším bodem je vystoupení z Evropské unie a paktu NATO. Z Evropské unie vystoupivší Velká Británie a evropské státy, které nejsou v paktu NATO, budiž naším příkladem. Na závěr bych ještě dodal, že se budeme snažit řešit komplikovanou dopravní situaci v Pardubickém kraji, a proto volte Dělnickou stranu.

Zdraví Sport Prosperita Odpovídá lídr kandidátky Vítězslav Novohradský. Co se podle vás za poslední čtyři roky povedlo? Povedla se úplná rekonstrukce severní části letiště v Pardubicích s posilněním zázemí, parkování a bezpečnostních prvků s ohledem na situaci ve světě. Dále se nám povedlo v Pardubicích zrekonstruovat přednádraží a samozřejmě třídu Míru. Jelikož jsem dělal v letech 2009 až 2016 ředitele krajské záchranné služby, tak se povedlo proinvestovat 250 milionů korun do nového vybavení sanitek, což znamená moderní defibrilátory a ventilátory. Také se povedlo vybudovat systém rendez-vous a dnes poskytují služby lékařští pracovníci z třiceti výjezdových stanic. Co se podle vás za poslední čtyři roky nepovedlo? Bohužel už 30 let čeká na opravu most na ulici Kyjevská směrem do špitálu. Stejnou dobu čeká na opravu areál bývalé Tesly. A samozřejmě se nepovedlo odpolitizovat vedení nemocnic Pardubického kraje, protože namísto profesionálních řešení tam kolikrát v rozhodnutích hraje roli nesmyslná politická loajalita.

ROZUMNÍ - Petr Hannig - za spravedlnost a životní jistoty Odpovídá lídr kandidátky Radek Rozsypal. Co se podle vás za poslední čtyři roky povedlo? Moc se toho nepovedlo, ale je dobře, že se nám podařilo přitáhnout nové turisty. Myslím, že Pardubický kraj v tomto směru docela prosperuje a určitě je třeba v tom pokračovat, protože máme co nabídnout. Co se podle vás za poslední čtyři roky nepovedlo? Nepovedlo se vyřešit dopravu. Jsou určitá místa, která jsou v určité hodiny neprůjezdná, takže lidé se nedostanou z práce. Je to obrovský problém hlavně v některých částech Pardubic a lidem to dělá značné problémy. To si myslím, že je potřeba změnit na prvním místě. Jaké jsou vaše priority? První je záchrana lesů, protože jsou v dezolátním stavu a spousta firem si na nich akorát namastila kapsy. Druhá priorita je zemědělství. Tam vidíme obrovský problém, protože tu všude máme jen řepku olejku a kukuřici. To je potřeba změnit a je třeba zasadit nové i běžné plodiny, které jsme tu kdysi pěstovali. Hlavně brambory a různé druhy ovoce a zeleniny. Řepku a kukuřici musíme dát z polí pryč. No a třetí priorita je doprava. Ta je velkým problémem nejen pro Pardubice, ale i pro Chrudim a pro další města, která by potřebovala udělat obchvaty. To je to nejdůležitější, co je potřeba udělat.

Mladí pro Pardubický kraj Odpovídá lídr kandidátky Petr Žampach. Co se podle vás za poslední čtyři roky povedlo? Za mě se určitě povedlo postavit několik cyklostezek, které ale bohužel končí někde v neznámu, v poli. Dále se povedlo rozkopat obchvat u Chrudimi, kde už se konečně začíná pracovat, ale je škoda, že až před volbami. Za třetí se povedlo zrušit parkoviště před pardubickým nádražím a lidé teď musí parkovat u supermarketu, kam chodí městská policie a vybírá pokuty. Co se podle vás za poslední čtyři roky nepovedlo? Rozhodně se nepovedlo vyřešit kvalitu zdravotních služeb v Pardubickém kraji, což můžeme vidět na nejrůznějších kauzách pardubického špitálu. Nepovedlo se vyřešit problém povodní a sucha. V Luži dostali od kraje peníze na vyřešení problému s povodněmi, ale nebylo jim nabídnuto žádné řešení a ty peníze zůstaly tak nějak symbolické. Za třetí se povedlo panu hejtmanovi naslibovat mraky peněz na údržbu silnic třetí třídy a teď nově vyhlásil, že to zkrouhne o půl miliardy a na opravu tak zůstane jen 40 milionů. Jaké jsou vaše priority? Rozhodně bychom chtěli přivést více mladých lidí do politiky. Přece jen máme na celou věc takový jiný nadhled a chceme vnést do politiky svěží vítr. Zadruhé lidé opět musí získat zpět kontrolu nad krajem a my chceme pružně reagovat na jejich potřeby. Chceme s těmi lidmi více komunikovat a zakládáme si s nimi na přátelském vztahu.

