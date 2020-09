Na Pardubicku řeší sucho i stav životního prostředí. Volební lídry čeká debata o tom, jak kraji ulevit

Pardubický kraj má dlouhodobě problémy s turismem, patří totiž k nejméně navštěvovaným regionům v Česku. Právě proto ale také během pandemie koronaviru utrpěl v této oblasti nejméně škod a udržel si nejvyšší zaměstnanost. Bez práce je v regionu nyní devět tisíc lidí, na druhou stranu úřad práce nabízí 26 tisíc volných míst.

Mnohé firmy v kraji ihned po uvolnění vládních opatření po první vlně pandemie proto rozjely výrobu na sto procent, uvádí předseda představenstva hospodářské komory Pardubického kraje Josef Koprivňanský.

Podle Koprivňanského je výhodou, že region na turismu nestojí. „Historicky jsme na posledním místě v rámci turistiky. Ani jsem nezaregistroval, že by byl oslabený turistický ruch. Paradoxně letošní sezona zapříčinila to, že se nám ten turistický ruch rozhýbal, protože lidi nemohli odcestovat do zahraničí,“ uvedl s potěšením.