Odběrová místa čelí náporu lidí, kteří chtějí test na covid. Bulovka bude brát jen registrované

Bez doporučení nevyšetří zájemce například ani v Českých Budějovicích. „Krajská nemocnice netestuje samoplátce, my testujeme pacienty, u nichž je odběr indikován, a ta čísla pochopitelně rostou,“ říká mluvčí budějovické nemocnice Iva Nováková.

Podobná situace je v Ústřední vojenské nemocnici v pražských Střešovicích. „V současné době jedeme skutečně na hranicích možností. Bez pomoci vojenského personálu, bez pomoci různých stážistů a brigádníků bychom to nezvládali,“ komentuje situaci primář hematologie Miloš Bohoněk.

O odběru rozhodne hygiena nebo praktický lékař

Praktičtí lékaři posílají na odběry jen pacienty s příznaky nebo pokud to žádá hygiena u lidí, kteří byli v rizikovém kontaktu s nakaženým. „Není to tak, že by se na praktického lékaře měl obracet někdo, kdo byl v kontaktu a sám si žádal o testování – tohle je vždy v kompetenci hygienické stanice,“ vysvětluje předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

Zatím praktici odesílají na vyšetření všechny, kdo mají příznaky. Odlišit je od ostatních respiračních onemocnění ale není snadné. Dostanou proto manuál pro případ, kdy se testovací kapacita naplní.