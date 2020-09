Pacienti s covidem-19 nyní umírají mnohem méně díky obezřetnosti lidí i kratší inkubační době, říká virolog Beran

V Česku se novým typem koronaviru dosud nakazilo přes 25 tisíc lidí. Podle Jiřího Berana je zajímavé srovnání, kolik nakažených ve které fázi umíralo – z prvních deseti tisíc pozitivně testovaných zemřelo 330 lidí, z dalších deseti tisíc 67 a z následujících pěti tisíc 28.

„Faktorů je několik, ale ten nejdůležitější je to, že se velmi významně snižuje infekční dávka čili počet virových částic, které se dostanou do těla infikovaného člověka. To je dáno tím, že lidé jsou ostražití, dodržují základní pravidla. Dalším důvodem je to, že se velmi významně zkrátila inkubační doba onemocnění. To znamená, pokud jste v kontaktu s někým, kdo je nemocný, tak on bývá většinou infekční dva tři dny předtím, než se onemocnění objeví. Inkubační doba je teď v průměru od tří do pěti dnů,“ uvedl virolog.