Lobbista Janoušek byl spolu s dalšími čtyřmi osobami obžalován v kauze Chambon

Státní zástupce obžaloval lobbistu Romana Janouška a další čtyři lidi kvůli údajně neoprávněným úhradám od zdravotních pojišťoven pro firmu Chambon. ČT informaci potvrdil dozorující státní zástupce Alexandr Dadam. Kdyby soud obžalované uznal vinnými, mohl by je poslat až na deset let do vězení.