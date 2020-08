Na obrazovky se vrací UčíTelka, se školou pomůže dětem, rodičům i kantorům

„Diváci si to mohou představit jako takové odpolední doučování. Bude to možnost zopakovat si látku napříč předměty. Zároveň tím ale chceme jasně sdělit, že jsme připraveni v případě, kdy by bylo potřeba vrátit se k původnímu formátu distanční výuky,“ dodává.

Vysílá se od pondělí do čtvrtka, od 13:00 hodin, vždy na ČT2. Každý den bude mít svůj pevný rozvrh trvající s krátkou přestávkou 45 minut .

UčíTelka dětem nabídne aktivity rozšiřující jejich znalosti pomocí úkolů a her, které mohou samostatně realizovat v domácím prostředí. Půjde především o podporu náročnější látky.

Děti se mohou od září těšit na již známé tváře moderátorek i pedagogů. „Doufám, že nyní se nám podaří nastartovat děti, aby měly chuť se zase učit. Budeme pracovat s rámcově vzdělávacím programem a učebnicemi, podle kterých se děti reálně učí. Navazujeme na to, co jsme učili od března do června, a snažíme se udržet jakousi dějovou linii, aby se u dětí znalosti prohlubovaly v rámci ročníku,“ podotýká Gabriela Babušová. Její kolegyní bude Markéta Grigeľová, mezi jednotlivými bloky děti opět provedou Petra Křížková a Kateřina Bílková.

Nový magazín pro rodiče a učitele

Nový magazín UčíTelka – kabinet je primárně určen rodičům a učitelům. Poradí jak s klasickou výukou a přístupem školy, tak i zmapuje nové vzdělávací metody: Dánské metody Basic, Hejného metody, Slabikovací metody, Písmenkové metody nebo Montessori. Dále například doporučí tipy pro vhodnou četbu vzhledem k věku a rychlosti dítěte i tipy na samovzdělávací hry, kterým se děti mohou věnovat samy nebo ve skupinkách.

Oba projekty vznikají s odbornou garancí ministerstva školství.

UčíTelku doplní ČT edu

V rozšířené verzi pokračuje i projekt ČT edu, který se nově propojuje s UčíTelkou. „Budeme se snažit využívat ukázky z ČT Edu tak, aby si děti i rodiče mohli libovolné materiály v případě potřeby dohledat,“ upřesňuje Luboš Rosí.

„Pořady České televize procházejí zkušení učitelé a odborníci s odpovídající aprobací, z různých škol i regionů, aby našli videa, která mohou sloužit jako vysvětlení, doplnění, ilustrace či inspirace. Audiovizuálně podaná informace probouzí v žácích zájem, emoce a v souběhu s dalšími zdroji podporuje zapamatování probírané látky. I proto mají videa na ČT edu uzpůsobenou stopáž tak, aby udržela pozornost,“ přibližuje projekt ČT edu jeho vedoucí Alžběta Plívová.

Web ČT edu už nyní nabízí přes tři tisíce vzdělávacích videí z pořadů České televize. Jsou přehledně rozdělena podle stupňů, předmětových oblastí i témat tak, aby se uživatelé co nejsnáze dostali k tomu, co je zajímá.