Místo oblohy se zraky upřou na obrazovku. Letošní Dny NATO budou bez návštěvníků

Předseda pořádající organizace Jagello 2000 Zbyněk Pavlačík řekl, že půjde o jednu z mála akcí tohoto typu, které se letos v Evropě vůbec uskuteční. Jedinou možností ale bylo zorganizovat akci bez návštěvníků. „Bylo to pro nás nejtěžší rozhodnutí za 20 let. Musíme respektovat platná hygienická i z toho vyplývající bezpečnostní opatření,“ řekl Pavlačík.

Divákům program zprostředkují pomocí vysílání České televize a na sociálních sítích. „Jsme první akce v celé střední a východní Evropě, která bude mít k dispozici špičkovou přenosovou technologii Wave Relay, která umožní zcela nový přenos z dynamických ukázek, protože kamery ve vysokém rozlišení budou umístěny buď přímo na uniformách, nebo na technice,“ uvedl Pavlačík.

Letošní 20. ročník Dnů NATO v Ostravě se odehraje bez návštěvníků, ale lidé budou moci 2 dny sledovat přímé přenosy v České televizi nebo na internetu. Program se ještě dolaďuje, 19. a 20. září se ale na letišti v Mošnově uskuteční každý den 4 hodiny ukázek na zemi i ve vzduchu. pic.twitter.com/WfW8EKf5s3 — Události Ostrava (@UdalostiOstrava) August 21, 2020

Na rozdíl od předchozích let nebude letos program po oba dny stejný. Pokaždé ale bude obsahovat čtyři hodiny dynamických ukázek na zemi i ve vzduchu. „Chceme si připomenout i 15 let provozu letounů Gripen v České republice, takže chystáme i průlet českých, švédských a maďarských letounů Gripen, pokud opravdu přiletí,“ řekl velitel Vzdušných sil Armády ČR Petr Hromek.

Kompletní program ale zatím organizátoři nemají. „Čekáme potvrzení zahraničních účastníků. Bez nich nejsme schopní dát dohromady program. První týden v září budeme mít stoprocentně obrysy,“ uvedl Hromek. Speciální částí pak bude oficiální poděkování tisícovce příslušníků ozbrojených složek a integrovaného záchranného systému za nasazení během pandemie koronaviru.

Do okolí letiště nejezděte, říkají policisté

Organizátoři lidem nedoporučují, aby se vydali sledovat letecké ukázky do okolí letiště, krajský policejní ředitel Tomáš Kužel ale očekává, že obzvlášť v případě pěkného počasí se někteří lidé do Mošnova vydají. Policie se proto na akci připravuje, aby zabránila například živelnému nájezdu aut do míst, kde by mohla bránit provozu. Pokud se ale lidé nebudou chovat neukázněně, nebude jim policie v pohybu bránit.

Dny NATO jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě a běžně je v Mošnově navštěvují statisíce lidí, loni jich bylo 220 tisíc. Letos by měly alespoň částečně kompenzovat oslavy 75. výročí osvobození, které muselo město Ostrava kvůli pandemii koronaviru zrušit.