Na část tratí, kde vše záviselo na strojvedoucích, se vrátí výpravčí

Do kategorie tratí s výrpravčími by měla spadnout i trať do Potůčků, kde se počátkem července stala tragická nehoda. Čelně se srazily dva motorové osobní vlaky poté, co strojvedoucí jednoho z nich nepočkal na nádraží, než přijede druhý. Mezi lépe zabezpečené se přesunou například i tratě z Havlíčkova Brodu do Humpolce, z Karlových Varů do Mariánských Lázní nebo z Kralup nad Vltavou do Velvar.

I část tratí, kde zůstane zjednodušené řízení provozu, ale správa zabezpečí lépe. Na nádražích vzniknou krycí návěstidla, která bude dálkově ovládat dispečer. Půjde například o tratě z Jilemnice do Rokytnice nad Jizerou, z Chocně do Litomyšle nebo ze Suchdola nad Odrou do Nového Jičína.

Bez dalších změn potom Správa železnic ponechá osmnáct traťových úseků se zjednodušeným řízením provozu. Půjde například o železnici z Aše do Hranic, z Pňovan do Bezdružic nebo z Lochovic do Litně.