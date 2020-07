Lokální tratě už dlouho potřebují lepší zabezpečení, všechna jednání však dosud zkrachovala

To, ze které stanice má strojvedoucí volat dispečerovi, určují symboly v jeho jízdním řádu. Jenže i v něm jsou výjimky. Jeden případ jsou víkendy, jiný všední dny.

Právě jiné křížení během pondělního státního svátku mohlo podle zdroje blízkého policii strojvedoucího v úterý zmást. „Je pravda, že tady to není nějak technicky na bázi nových technologií zabezpečeno. Jednoznačně tu došlo k selhání lidského faktoru, čili diskuse, jak by to mohlo být zabezpečeno, je samozřejmě teoretická,“ komentoval situaci na místě ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO).

Generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda slíbil, že lepší zabezpečení trati začne více řešit. Také generální ředitel a předseda představenstva Českých drah Václav Nebeský potvrdil, že uvažují o dalším doplňkovém zabezpečení vlaků, nemohou to ale udělat ze dne na den. „Každý se raději ohání povinností druhé strany, místo toho, aby se sám zajímal o to, co může na své straně zlepšit,“ kritizoval inspektor Jan Kučera.