„Mojí ambicí je udělat inventuru vztahů s Ruskem, ty dnes nejsou,“ říká nový zmocněnec Jindrák

„Nemyslím si, že by mělo docházet k ponižování České republiky nebo zpochybňování historických témat, jako je rok 1968 a podíl bývalého Sovětského svazu (na invazi do Československa – pozn. red.). Když nebude prostor si porozumět, tak ty rozhovory skončí,“ říká Jindrák. Jeho ambicí je udělat inventuru vztahů s Ruskem, které podle něj dnes v podstatě neexistují.

„Máme zájem mít vztahy na nejvyšší úrovni, ale nedokážu teď říct, jestli by jel prezident Zeman do Ruska nebo prezident Putin k nám,“ uvádí nový zmocněnec. Jako jedno ze společných témat zmiňuje třeba otázku registrací nemovitostí na území druhého státu. Tato agenda spadá v Rusku právě pod administrativu prezidenta.

Socha maršála Koněva a jak dál

Způsobeno to může být i odstraněním sochy maršála Koněva. Rozhodli o tom zastupitelé Prahy 6 a následně ji dělníci na začátku dubna odvezli do depozitáře. To vyvolalo kritiku z ruské strany. Podle Jindráka je právě tento incident bezprostřední příčinou, proč diplomacie konzultace s Ruskem zahajuje.

„To, co se stalo, je nepřijatelné. Čeští diplomaté budou muset při nadcházejících jednáních velice vážně vysvětlovat a vysvětlit, jak se chystají situaci napravit,“ reagoval v květnu na dění okolo sochy ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.

V Rusku se podle Rudolfa Jindráka stala otázka vítězství ve druhé světové válce a osvobození Evropy v posledních letech velkým celospolečenským tématem. „My nevíme, co by ruská strana chtěla slyšet v souvislosti s pomníkem maršála Koněva. To by mělo být předmětem dalších jednání,“ řekl Jindrák v pátečním interview.

Možná podle něj dojde řeč i na spolupráci českých a ruských tajných služeb. Běžně třeba dochází k výměně informací v případě hrozby terorismu. „Mobil na ministra zahraničí Sergeje Lavrova nemám. Věřím ale, že je to o osobní komunikaci, když se s někým potkám, porozumíme si, tak si vyměníme čísla mobilů. Tady ale nebyla možnost ani si porozumět, když jsme se nepotkali,“ hodnotí společné vztahy Jindrák.