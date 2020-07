Odklad voleb kvůli koronaviru je až poslední možnost, říká Hamáček. Senátoři chtějí, aby mohli hlasovat i lidé v karanténě

Právě ve středu složil čerstvě zvolený teplický senátor Hynek Hanza (ODS) svůj slib. Červnové senátní volby na Teplicku, které Hanza vyhrál, byly prvním lidovým hlasováním od vypuknutí koronavirové krize. Lidé v karanténě se jich účastnit nemohli. Zákaz má podle ministerstva vnitra platit i pro říjnové volby do krajů a do třetiny Senátu.

„To by se týkalo tří a půl tisíce občanů. Pokud umožníme lidem, kteří jsou v karanténě, volit, tak si kladu otázku, co to udělá s ochotou lidí sloužit ve volebních komisích,“ přiblížil ministr vnitra.

Urychlené přijetí korespondenčních voleb ale podpořila vicepremiérka Alena Schillerová (za ANO). „Určitě se to musí stihnout už do těchto voleb, protože my nemůžeme zabránit třem a půl tisícům lidí, aby nevolilo,“ řekla.

„Určitě zkusíme udělat maximum pro to, aby tito lidé mohli volit,“ slíbil i premiér Andrej Babiš (ANO).

V květnu se volby neřešily

Premiér v květnu v rozhovoru pro ČT připustil, že umožnění korespondenčních či elektronických voleb lidem zatím nebylo pro vládu prioritou. „Volby se přiznám, že mě zase tak moc nezajímají, já řeším hlavně ekonomickou budoucnost země,“ řekl tehdy premiér.

Na zpřístupnění říjnových voleb i lidem, kteří budou třeba kvůli koronaviru v karanténě, tlačí velká část opozice. „Je právě úlohou ministerstva vnitra a vlády, aby udělaly všechno proto, aby lidé hlasovat mohli,“ řekl předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS).

„Pandemii už tady máme od února a my nejsme připraveni na podzimní volby, jakým způsobem vlastně umožníme lidem uplatnit své ústavní právo volit,“ nechala se zase slyšet senátorka Šárka Jelínková (KDU-ČSL).

Senát vyzval vládu k přípravě opatření

Většina senátorů chce, aby vláda umožnila účast v krajských a senátních volbách i lidem, kteří v té době budou v karanténě. Většinovou podporu má v horní komoře i co nejrychlejší zavedení korespondenční volby.

Vláda si ji v červnu 2018 napsala i do svého programového prohlášení. „Zřejmě se vládě nehodí to na program zařadit,“ přemítal senátor Tomáš Czernin (TOP 09).

„Teď když slyším výzvy k tomu, ať zavedu během dvou měsíců korespondenční volbu, tak to je science fiction,“ namítá Hamáček.

Předseda hnutí SPD Tomio Okamura zase upozorňuje, že „ani v jedné z nejvyspělejších zemí světa, kterou je Rakousko, se korespondenční hlasování nepovedlo“.

„V tento moment už volby musí proběhnout podle platného zákona, podle kterého byly vyhlášeny a nelze měnit podmínky,“ míní poslanec Stanislav Grospič (KSČM).