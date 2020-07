Hledají lidi, dokumentují nehody či pomáhají při orientaci. Drony našly uplatnění u policie i hasičů

Hasiči Karlovarského kraje například tento týden bezpilotní stroje využili v úterý po tragické srážce dvou osobních vlaků u Perninku v Krušných horách. Dva lidé zemřeli, další desítky utrpěly zranění.

K dokumentaci dopravních nehod drony využívá třeba i středočeská policie. Zkracují totiž práci na místě a zjednodušují i celé zpracování kolizí a jejich vyšetřování. Speciální dvoučlenné týmy zatím vyjížděly v okolí Příbrami. Od tohoto týdne jsou stroje k dispozici v rámci celého kraje.

Drony se hodily například při dopravní nehodě mezi Veselíčkem a Nechvalicemi. A tak zatímco jedni policisté informují Úřad pro civilní letectví, kdy a kde budou s dronem létat, jejich kolegové už místo zabezpečili a zajistili odvoz lehce zraněné řidičky. Dříve se musel kreslit plánek a sprejem vyznačovat stopy a právě tuto léta zaběhlou praxi mění nyní využívání dronů.

„Teď budu nalétávat výhledové poměry. Vznesu se do výšky, co měl řidič, a poletím ve směru jeho jízdy, abychom zjistili, co viděl,“ vysvětluje postup kriminalista a pilot dronu Miloslav Nosek. Kromě toho musí udělat i celkovou fotografii místa.