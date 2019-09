Policejní drony sledují nepovolené stanování nebo řidiče, kteří vjíždí, kam nemají. Technika je stále dokonalejší

Pozornost vzbudilo, když policie oznámila, že odhalila právě pomocí termokamery stanující turisty. „Nevidíme tam konkrétně žádné osoby, ani co tam dělají, víme jenom, že tam někde něco je nebo se tam něco pohybuje,“ vysvětluje Hampejs.

Při poslední kontrole se drony zaměřily například na řidiče, kteří bez povolení vjedou do chráněné krajinné oblasti. Hlídají však také zakázané skládky, rozdělávání ohně nebo nepovolenou těžbu dřeva. Bivakovat se tady může, stanování je ale zakázané. „V loňském roce jsme zaznamenali deset táboření s rozděláváním ohně,“ konstatuje Schindlová. Za to je pokuta 15 tisíc korun.

Lidé by však podle mluvčí příbramské policie Moniky Schindlové měli chápat používání policejních bezpilotních prostředků ne jako zásah do soukromí, ale jako ochranu, kterou policie občanům poskytuje. „Pokud nějaký přestupek zaznamenáme, musí ho policisté také řešit, ať už se jedná ‚pouze‘ o zákaz vjezdu, či nedovolené táboření,“ dodává.

Turisté ale často nevědí, že jim nad hlavami létá v nejméně stopadesátimetrové výšce dron, stroj v takovém případě není téměř slyšet. Nicméně například turista Petr Karlík si myslí, že pokud se lidé nejsou schopni chovat slušně, je potřeba je sledovat a postihovat. Podobně smýšlí i Jan Vondra. „Pokud je to zdůvodněné a lidé krajině škodí, tak si myslím, že je to v pořádku,“ uvedl. Na druhou stranu podle turistky Edity Šilerové drony do CHKO nepatří. „Nepatří zejména tam, kde se pohybuje zvěř,“ míní.

Jeden let přijde policii na 700 korun. Monitorování bude dál pokračovat i zimních měsících. To se policisté zaměří i na kontrolu rekreačních chat a chalup, které jsou většinou opuštěné.

Technologie jsou třeba schopné dohledat člověka podle zadaných parametrů

Technologie sledující lidi, ať už pro policii, nebo například ve firmách, se zatím stále více zdokonalují. Stovky hodin kamerových záznamů jsou počítačové programy schopné analyzovat během pár hodin. Pokud například policie hledá někoho konkrétního, třeba osobu v oranžové bundě, v programu si nastaví parametry vyhledávání – osoba, barva, auto – a hodiny záznamu software sloučí do jediné minuty. To je pro policii stěžejní ulehčení práce.

„Například když dojde k přepadení banky, uteče osoba nějak oblečená, nějakým vozidlem, tak hledá zájmové vozidlo a zájmovou osobu ve stovkách, tisících kamer z kamerového systému,“ říká obchodní ředitel CertiCon Vladimír Mařík mladší.