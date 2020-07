Piráti si ve volebním modelu upevnili druhou pozici, na čele zůstává s náskokem ANO

Výrazněji ztratila SPD, preference jí ale kolísají pravidelně

Totožný zisk 5,5 procent hlasů předvídá šetření pro trojici stran: KSČM a TOP 09 si oproti předchozímu volebnímu modelu o půl procentního bodu polepšily, naopak SPD o 2,5 procentního bodu propadla.

Autoři modelu konstatují, že SPD je jediným subjektem, u nějž za poslední měsíc zaznamenali výraznější posun ve voličských preferencích. „Preference SPD jsou však dlouhodobě výrazně rozkolísané, proto předpokládáme, že jde spíše o jednorázový výkyv v datech,“ upozorňují výzkumníci.

Přesně pět procent šetření přisuzuje sociálním demokratům. Pro ČSSD takový výsledek znamená propad o půl procentního bodu oproti minulému modelu. Jedinou současnou sněmovní stranou, která by se podle červnového modelu do dolní komory nedostala, je KDU-ČSL, byť jí vyjádřilo podporu 4,5 procenta dotázaných, což je lepší výsledek než v květnu, kdy lidovci dosáhli na čtyři procenta.

Byť se v rámci statistické chyby okolo pětiprocentní hranice pohybuje šestice stran, autoři modelu poukazují na to, že lidovci se pod hranicí pro vstup do dolní komory pohybují dlouhodobě. „Proto předpokládáme, že by se v tuto chvíli do sněmovny neprobojovala,“ uvádí na adresu KDU-ČSL.

O jeden procentní bod si oproti květnovým datům polepšilo hnutí Trikolóra, které by mělo podporu tří procent voličů.

Model zisku mandátů

Agentura Kantar CZ modeluje také možné složení sněmovny na základě naměřených stranických preferencí v průběhu posledních tří měření.

Mandáty v dolní komoře parlamentu by podle těchto propočtů získalo osm stran. Vítězné hnutí ANO by svůj zisk překlopilo do 86 mandátů, Piráti by získali 42 křesel a ODS 27.

Dvouciferný počet křesel by uzmuli také SPD s dvanácti mandáty a TOP 09 s desíti. STAN a ČSSD by podle modelu zisku mandátů měli osm poslanců a komunisté sedm.