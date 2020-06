Zdlouhavé objíždění končí. Unikátní most přes Labe do Štětí je opraven

Tomáš Nosek se z Račic potřeboval dostat každý den do práce, kterou má na druhém břehu Labe. „Místo toho, abych mohl jezdit přes tento most, tak jsem jezdil do práce přes most sousední. Trasa byla o 25 kilometrů delší v jednom směru,“ vysvětlil, proč mu nový most usnadní cestování. Ročně tak za benzín utratil i o desítky tisíc korun navíc.

Auta budou moci na most od 1. července. Již dříve byla zprovozněna železniční vlečka pro papírny. Podobný most je zřejmě jen na jihu Čech, oznámil za papírny Mondi Štětí Michael Gažák.

Před rekonstrukcí po mostě denně prošlo přibližně šest set lidí a projelo čtyři sta cyklistů. Teď se očekávají podobná čísla.

Těžší náklady nemohly před opravou přes 45 let starý most jezdit kvůli omezené nosnosti, pro chodce a cyklisty byl most nebezpečný, protože je od automobilů dělilo jen nízké zábradlí. Součástí rekonstrukce byla také oprava vlečky, napojení na silnici a změna dopravního uspořádání na straně města tak, aby byl automobilový provoz odveden mimo obytnou zástavbu.

„Je to rarita svého typu, pro Strabag (zhotovitel) to byla výzva,“ uvedl Gažák. Dodal, že raritou bylo také zprovoznění vlečky, která papírny zásobovala i v době stavebních prací. Hlavní stavbyvedoucí z firmy Strabag Radek Lhotka uvedl, že nově vznikly rozšířené bezpečnější chodníky, na nichž jsou i cyklostezky.

Papírna investovala do vlečky

Pro papírny měla oprava velký význam, protože před rekonstrukcí nemohla na most vyjet nákladní auta. Gažák řekl, že se může kamionová doprava přes most zvýšit, nemělo by ale jít o zásadní objem. Mondi do opravy vlečky investovalo zhruba 6,6 milionu korun.

Na financování se podílel také Ústecký kraj, zaplatil 194 milionů korun. „Zvýšily se (náklady) oproti smlouvě asi o 13 milionů korun, což je cirka sedm procent rozpočtových nákladů,“ řekl krajský radní Ladislav Drlý. Podle něj se částka zvýšila kvůli starým částem mostu, musely se likvidovat jako nebezpečný odpad.

Město Štětí investovalo do oprav chodníků a osvětlení 11 milionů korun. „Hlavně jsme chtěli, aby se zvýšila bezpečnost chodců a cyklistů,“ řekl starosta Štětí Tomáš Ryšánek (ČSSD). Životnost zrekonstruovaného mostu se předpokládá dalších 40 let.