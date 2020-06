Česko čeká teplý víkend, platí ale i výstraha před silnými bouřkami

Pro východní Čechy, Vysočinu a celou Moravu už od páteční šesté hodiny ranní platí výstraha před silnými a velmi silnými bouřkami. Hladiny řek se mohou zvednout zejména v Jeseníkách a Beskydech. „Během krátké doby může napršet i kolem třiceti milimetrů na metr čtvereční. Výstraha platí až do třetí hodiny ranní a v oranžových oblastech se hlavně později odpoledne a večer mohou objevovat velmi silné bouřky,“ popisuje meteorolog ČT Jan Šrámek.

Na řekách je v pátek zatím klid, srážky by to ale mohly změnit. „Teď už je půda tak nasycena, že vše, co spadne, jde do řek a je to opravdu velmi citlivé. Stačí dvacet třicet milimetrů během krátké doby a na řekách můžou být problémy,“ vysvětluje Šrámek.