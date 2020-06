Rozdávání vysvědčení bez omezení? Nesmysl, míní někteří ředitelé. Výuku zakončí třeba na dvoře

Na některých školách se rozhodli vysvědčení rozdávat ve stávajícím režimu v 15členných skupinách, přestože už to v takové situaci není nutné. „Rozdáváme pouze ve skupinách, které chodily do školy. Pro ostatní, kteří do školy nechodili, jsou rozepsány hodiny ve čtvrtek, kdy si mohou dojít pro vysvědčení a odevzdat učebnice,“ uvedla ředitelka školy v Dolních Řasnicích na Liberecku Václava Melicharová. Místo žáků mohou vysvědčení vyzvednout individuálně i jejich rodiče, kteří nechtějí své děti do školy poslat.

Jinde možnost tradičního ukončení školního roku uvítali a vysvědčení rozdají stejně jako v předchozích letech. „My vysvědčení rozdáváme v úplných původních třídách, bez dělení na 15členné skupiny. Celá škola se bude loučit s vycházejícími žáky,“ přiblížil ředitel základní školy v jihočeské obci Malenice Zdeněk Vorel.