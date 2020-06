Podle Britů má Andrej Babiš v Agrofertu stále vliv. Premiér střet zájmů odmítá

přehrát video 168 hodin: Patří Agrofert Babišovi? Podle Britů ano

O údajném střetu zájmů u Andreje Babiše se začalo opět mluvit nedávno poté, co poslankyně Margita Balaštíková (ANO) navrhla, aby 85 procent potravin v tuzemských obchodech pocházelo z Česka. To by znamenalo velký profit pro velké české potravinářské firmy, mimo jiné i pro Agrofert. Pod křídla holdingu Agrofert, který je od roku 2017 zaparkovaný ve svěřenských fondech premiéra, patří více než dvě stě firem. Andrej Babiš ale stále čelí podezření, že se od Agrofertu dostatečně neodstřihl. „Je ve střetu zájmů, na tom se za poslední měsíce nebo roky nezměnilo nic,“ uvedla právnička a autorka analýzy o střetu zájmů Anna Dolejská.

Podle briského obchodního rejstříku Babiš stále rozhoduje České úřady postupují tak, jako by Babiš neměl s Agrofertem nic společného, jiné informace se však dostávají ze zahraničí. Například ve Velké Británii je český premiér u Agrofertu vnímán jako „osoba s rozhodujícím vlivem“, v tamním obchodním rejstříku figuruje jeho jméno u dceřiné firmy Agrofertu Greenchem (Solutions) Limited, která podniká v oblasti aditiv do pohonných hmot. „Z registru je patrné, že Andrej Babiš má vliv na rozhodování společnosti a uplatňuje určitou formu rozhodujícího vlivu na společnost Chreenchem Solutions i na Agrofert,“ řekl hlavní analytik Transparency International ve Velké Británii Ben Cowdock. Mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka to však odmítl s tím, že v Británii se do registru zapisují všechny osoby určené zákonem, i když na daný subjekt nemají faktický vliv. „Andrej Babiš je zde uveden z pozice zakladatele a beneficienta svěřenských fondů, nikoli z pozice ovládající osoby,“ uvedl.

„Britské právo je založeno na zdravém rozumu. Je to o tom, jak ty věci skutečně jsou, a ne o tom, jak se tváří, že jsou nebo nejsou.“ Michal Tomášek vedoucí katedry evropského práva, Právnická fakulta Univerzity Karlovy

„Z pohledu evropského práva a i z pohledu britských úřadů je Andrej Babiš stále tím, kdo fakticky Agrofert ovládá,“ podotkl analytik Českého rozhlasu Filip Nerad. Podobně vnímají Babiše i úřady na Slovensku Agrofert podniká také na Slovensku, konkrétně v chemickém průmyslu, lesnictví i potravinářství. Podle Nerada je na Slovensku Babiš spolu s dalšími osobami uvedený v rejstříku firem jako takzvaný konečný uživatel výhod. „I slovenské úřady vyhodnotily Andreje Babiše jako člověka, který je tím beneficientem z podnikání Agrofertu a tudíž tou osobou, která má zájem na jeho podnikání a může firmu ovládat,“ upozornil. Koncern má své podniky i v Německu, například chemičku nebo pekárny. V tamních rejstřících sice jméno Babiš není, jenže jako klíčové osoby jsou v nich uvedeny jeho nejbližší manažeři a také manželka Monika. To podle Dolejské nevylučuje střet zájmů premiéra. „Je to jeho manželka, je tam blízký vztah osoby, je to v podstatě totéž,“ poznamenala.

„Řádně splňujeme ve všech zemích vše, co po nás tamní zákony požadují. Vše je v pořádku a není důvod k jakémukoliv znepokojení,“ argumentoval Hanzelka. Připomněl, že Andrej Babiš Agrofert neřídí a neovládá. „Učinil vše, co po něm zákon o střetu zájmů požaduje, tedy vložil akcie svých firem do svěřenských fondů,“ doplnil. Má nový zákon pomoci skrýt skutečného majitele firmy? O podobě uvádění vlivných lidí a vlastníků firem se v Česku právě rozhoduje. Vláda hlasy ministrů za hnutí ANO schválila svoji verzi evropské směrnice proti praní peněz a financování terorizmu. „Podsouvat tady, že naši ministři mi jdou na ruku s něčím, já zásadně odmítám. Bylo to i vysvětleno, já těm zákonům ani nerozumím,“ řekl už dříve Babiš. Podle kritiků jde však upravená předloha zcela proti cíli ukázat na skutečné vlastníky firem, a Babiše údajně u Agrofertu umožní skýt. „Bude-li žádat některá z firem o dotaci, o veřejnou zakázku, potom uvede do kolonky skutečného majitele buď jednatele nebo osobu, která v této společnosti vlastní více než 25 procent. Neuvede tam však skutečného majitele,“ upozornila Dolejská. Vedoucí katedry evropského práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy Michal Tomášek uvedl, že je z různého jednání patrné, že Babiš v Agrofertu udává příkazy, podle nichž se jedná. Audit Evropské komise, který prověřuje čerpání dotací společností Agrofert, spěje do finále. Podle analytika Nerada hrozí, že Česko přijde o stovky milionů korun a Agrofert o významou část svých zisků.