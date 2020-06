Pardubický kraj nechápe, proč Vojtěch posílá přes milion roušek do léčebny

Hamzova léčebna má přes pět set pacientů. Žádala ministerstvo zdravotnictví o doplnění zásob. Do léčebny zatím dorazilo 420 tisíc ústenek a čtyři a půl tisíce ochranných obleků.

To je ale jenom část. V tabulce ministerstvo zdravotnictví uvádí, že léčebna by měla získat celkem 1 050 000 ústenek. To by jí vydrželo na rok a půl. Šestnáct tisíc ochranných obleků nepotřebuje vůbec.

„Ta spotřeba teď v době pandemie byla v počtu desítek kusů,“ uvedl Václav Volejník, ředitel Hamzovy odborné léčebny pro děti a dospělé v Košumberku. Pardubický kraj má přitom k dispozici pro celý region jenom tři sta tisíc roušek. Obleků je nedostatek a zásoba vydrží na necelé dva týdny.

Zásoby na horší časy? Hejtman nesouhlasí

Ministerstvo tvrdí, že svá zařízení předzásobuje na horší časy. „My chceme, aby v těch nemocnicích byly zásoby právě na druhou vlnu, která může být ještě masivnější na podzim,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Kraj takzvané dvoukolejné zásobování kritizuje. Část má totiž na starost ministerstvo vnitra a část resort zdravotnictví. „Bylo by dobré, kdybychom zásobovali celé území České republiky. Každý by měl obdržet to, co potřebuje, a ne materiál do skladů, který nikdy nebude využit,“ dodal hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD).

Přebytky z dodávky ochranných pomůcek chce Hamzova léčebna poskytnout kraji. V době nouzového stavu, kdy chyběly, totiž kraj právě léčebně se zásobováním pomáhal.