Schillerová slibuje miliardy na boj s kůrovcem a suchem. Sněmovna ale musí schválit vyšší deficit

S penězi na boj s kůrovcem a suchem Schillerová počítá už v návrhu, který v pondělí schválila vláda. Jsou součástí 136,6 miliardy korun ve vládní rozpočtové rezervě. Rovněž mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý upozornil na to, že zajištění peněz bude jisté až ve chvíli, kdy nový rozpočet schválí sněmovna. Už v pondělí vláda přislíbila ministerstvu navýšení rozpočtu na vodohospodářství o miliardu korun, rozpočet ve vodní oblasti by se tak měl zvýšit o 2,6 miliardy korun.

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) má také přislíbené další tři miliardy korun navíc, které by měl dostat ale až v rozpočtu na příští rok. „To zahrnu do prací o rozpočtu, které se uskuteční v létě,“ dodala Schillerová. Podle Brabce mají financovat stovky menších projektů, které pomáhají s dostupností vody. „Jsou to adaptační projekty. Díky tomu, že se znečištěné odpadní vody nebudou pouštět do řek, mohou kanalizace přispět k boji se suchem,“ popisuje Brabec pro ČT.

Schillerová dále uvedla, že případná pomoc kvůli nedávným povodním na Olomoucku je obsažena již v částkách, které její resort ministerstvům poskytne, a zároveň mají na tyto případy resorty peníze i ve svých rozpočtech.

Vláda v pondělí schválila zvýšení schodku rozpočtu už potřetí od propuknutí pandemie, a to na 500 miliard korun. Sněmovna by měla návrh projednat 16. června.