Nosil by Cimrman roušku? Jako jeden z prvních, říká Zdeněk Svěrák. Po pauze se vrací na jeviště

„Půl století jsem zvyklý být obden v šest hodin večer v divadle a od sedmi rozesmávat. Je to činnost nejen výdělečná, ale i blahodárná. Najednou to skončilo a byl půst –⁠ smutný půst,“ dodává Svěrák, který v březnu oslavil 84. narozeniny.

Od 60. let se Svěrák aktivně věnuje Divadlu Járy Cimrmana, přesto za desítky let hraní nyní v bezprecedentní době pandemie zažil něco nového. „Tři měsíce jsem nehrál, nikdy jsem nezažil tak dlouhé divadelní prázdniny,“ popisuje současnou situaci.

Vedle toho si ale vyzkoušel po dlouhých letech brigádu. „To už se mi dlouho nepovedlo. Náš hajný se svěřil, že nemá dost lidí na vysazování stromů. Kvůli kůrovci to bylo potřeba do poloviny května. Tak naše rodina nastoupila na brigádu a vysadili jsme na šest set smrčků,“ přiblížil Svěrák.

Téměř celý čas, kdy byla ochromená divadla, trávil Svěrák na chalupě, kde dle jeho slov bylo vždycky co dělat.

„Jára Cimrman byl moudrý člověk a byl by jeden z prvních, který by roušku nosil.“

Jsme zvyklí hrát pro plné hlediště, říká Svěrák

Divadlo Járy Cimrmana obnovuje svůj provoz od 1. června dvouhodinovou hrou Švestka. Podle nařízení české vlády se mohou divadelní představení hrát za účasti maximálně 300 diváků. Na Svěrákově domovské scéně je míst 250, kvůli dodržení několika podmínek se ale do sálu nevejde víc než 82 lidí.

„My jsme zvyklí hrát do plných. Teď to ale bude poloprázdný sál, a navíc jsem ještě nehrál pro lidi v rouškách,“ popisuje nezvyklou situaci Svěrák. „Je to směs těšení a zvědavosti,“ dodává.