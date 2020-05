Česko odemyká hranice. Otevřely se přechody s Rakouskem a Německem

Překračovat hranice je od úterý možné bez časového omezení, nadále je ale podle ministerstva vnitra povinné předložit negativní test na covid-19. Zároveň zůstává v platnosti opatření neumožňující vstup do Česka turistům. Zavřené zůstávají i menší turistické přechody. „Stále ještě platí režim kontroly hranic,“ uvedl ministr vnitra a místopředseda vlády Jan Hamáček (ČSSD).

Nově mohou ale na české území vstoupit občané Evropské unie a cizinci s postavením dlouhodobého rezidenta v jiném členském státě. Musejí mít negativní test na koronavirus a přicestovat za účelem ekonomické činnosti nebo návštěvy lidí, ke kterým mají prokazatelnou rodinnou vazbu, včetně trvalého partnerského vztahu. Musejí také zároveň doložit adresu, na které se budou zdržovat.

6 hodin ráno, hraniční přechod v Hevlíně. Ode dneška otevřeno. Vláda otevřela všechny přechody s Rakouskem a Německem. Kontroly budou už jen namátkové. pic.twitter.com/I02WBwgFrv — Barbora Blažková (@Blazkova_CT) May 26, 2020

Uvolnění restrikcí usnadní i cestu přeshraničním pracovníkům. Podle starosty Nýrska na Klatovsku Miloslava Rubáše (Volba pro Nýrsko) se jim často až násobila vzdálenost, kterou museli ujet do práce. „Nebudou muset cestovat několik desítek kilometrů na otevřené přechody a mohou využít ten přechod, který je nejbližší,“ řekl Hamáček.

Pro lety v schengenském prostoru pak budou moci lidé od úterý nově využít letiště v Brně-Tuřanech, Karlových Varech, Ostravě-Mošnově, Pardubicích a Praze-Kbelích. Dosud byla pro mezinárodní lety otevřena pouze pražská Ruzyně. V Brně třeba plánují na začátek července znovuzavedení linky s Londýnem, do té doby předpokládají přijímání spojů hlavně v oblasti „všeobecného a byznys letectví“.

Na dva dny na Slovensko a do Maďarska

Ve středu se zmírní opatření i pro další země. Češi a Slováci budou moci mezi státy cestovat bez nutnosti předložení negativního testu na covid-19 a bez karantény, pokud se vrátí zpět do své země do 48 hodin. „Dnes ještě řešíme některé detaily se slovenskou stranou, včetně toho, jak bude lhůta kontrolována. Na naší straně jsou od pondělí kontroly namátkové, a to by mělo platit i v tomto případě,“ uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Stejný režim bude podle Petříčka platit i pro Čechy, kteří se chtějí vydat do Maďarska. Petříček oslovil i rakouského ministra zahraničí Alexandera Schallenberga, že by bylo obdobný režim možné zavést také na společných česko-rakouských hranicích. „V případě Rakouska jsme to připraveni udělat ve stejný okamžik jako se Slovenskem. Ale čekáme na reakci rakouské strany,“ uvedl ministr zahraničí.

Zmírnění opatření na hranicích zmínil na Twitteru také premiér Andrej Babiš (ANO). Předseda vlády už se v pondělí na takovém režimu domluvil se slovenským protějškem Igorem Matovičem. Babiš v pondělí napsal, že by měli režim kontrolovat slovenští policisté.

Vlevo #Sudoměřice, vpravo #Slovensko - ohraničené betonovými zátarasy. Ty rozdělily řadu rodin a zkomplikovaly práci velké části místních, kteří běžně dojíždějí jen přes kopec - do průmyslové zóny ve Skalici. Netrpělivě vyhlíží otevření hranic a konec kontrol. #Covid_19 pic.twitter.com/BPFPTSb1gF — Markéta Chumchalová (@Chumchalova_CT) May 26, 2020

Podle Hamáčka Česko jedná na uvolnění režimu na hranicích i s Polskem. „Tam ta situace je asi nejsložitější, polská strana má trošku jiný pohled na situaci. Zatím k zásadnímu pokroku nedošlo,“ popsal Hamáček. Na hranicích s Polskem se tak podle něj nic nezmění nejméně do 12. června. „Poláci nechtějí zatím otevírat hranice,“ dodal.

Další uvolnění hraničního režimu má nastat 8. června, kdy zřejmě Česko upustí od testů na covid-19 u lidí, kteří se budou vracet ze států, které budou z epidemiologického hlediska nerizikové. Mluvil o tom minulý týden ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Mezi nerizikovými státy by podle něj byly například Rakousko, Slovensko či Chorvatsko. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) později hovořil také o Řecku a Bulharsku.

Ministr vnitra Hamáček uvedl, že do situace před vypuknutím pandemie by se Česko mohlo vrátit 15. června. Na hranicích by tak neměly být kontroly a překročit by je mělo být možné kdekoliv bez nutnosti doložit negativní test na covid-19.