Petr Angyalossy působil i jako mluvčí soudu v Olomouci. U Nejvyššího soudu je tři roky

„Role tiskového mluvčího je významná v tom, že je zásadním informačním zdrojem pro média, aby se srozumitelným způsobem dozvěděla to, co potřebují a navíc ve vhodné formě, která neumožní nesprávné pochopení informace,“ uvedl Angyalossy.

Od roku 1999 byl předsedou senátu olomoucké pobočky Krajského soudu v Ostravě, odkud o pět let později přešel na olomoucký vrchní soud. Začínal jako soudce, později se stal předsedou senátu, deset let také působil jako mluvčí vrchního soudu.

Angyalossy je po otci maďarského původu, rodina původně žila v Sedmihradsku. „Pochází z Budapešti a já jsem vyrůstal až do svých 19 let na slovensko-maďarském pomezí v podstatě v trilingvním prostředí,“ řekl před třemi lety pro čtvrtletník Nejvyššího soudu AEQUITAS.

Jako soudce různých stupňů rozhodoval také několik známých kauz. V říjnu 2012 například jako šéf senátu Vrchního soudu v Olomouci zpřísnil trest exposlanci Petru Wolfovi, stíhanému za zneužití státní dotace.

V roce 1997 soudil na okresním soudu kauzu tří majitelů nakladatelství Votobia, kteří byli kvůli vydání kuchařky Vaříme s konopím stíháni za šíření toxikomanie. Angyalossy je nejprve osvobodil, po zrušení verdiktu odvolacím soudem pak vynesl podmínku. Případ nakonec ukončila prezidentská amnestie z února 1998.

Angyalossy je pátým předsedou Nejvyššího soudu

Prvním předsedou Nejvyššího soudu ČR se stal v roce 1993 Otakar Motejl, který byl předtím předsedou československého Nejvyššího soudu. V roce 1998 ho vystřídala Eliška Wagnerová, která byla ve funkci do roku 2002.

Třináct let, až do roku 2015 byla předsedkyní Nejvyššího soudu Iva Brožová. Poté, co odešla do důchodu, ji vystřídal Pavel Šámal, který skončil počátkem letošního roku, když se stal ústavním soudcem. Angyalossy byl do funkce jmenován 20. května 2020.