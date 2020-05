Zeman se kvůli pandemii setká s Hamáčkem, české univerzity stále hledají lék na covid-19

Nejvíce nakažených laboratoře zaznamenaly dosud v Praze, a to 1847. Více než tisíc případů hlásí ještě Moravskoslezský kraj. V přepočtu na 100 tisíc obyvatel je nejvíce nakažených v Karlovarském kraji (145,62), následuje Praha a Olomoucký kraj. Naopak nejlépe na tom jsou jižní Čechy, kde na 100 tisíc obyvatel připadá zhruba 28 nakažených.

Nejvíce obětí připadá na hlavní město, kde od března zemřelo s covidem 93 lidí, následuje Moravskoslezský kraj se 44 mrtvými. Jedinou oběť eviduje Zlínský kraj. Většina obětí připadá na seniory, lidí starších než 65 let zemřelo s koronavirem 251. Dvě nejmladší oběti jsou ve věkové skupině od 25 do 34 let.

Lidí, kteří jsou kvůli covidu v nemocnici, postupně ubývá. V pondělí ráno bylo hospitalizováno 233 lidí, z toho 42 bylo ve vážném stavu.

Zeman poobědvá s Hamáčkem

Prezident Miloš Zeman bude odpoledne na pravidelné schůzce jednat s vicepremiérem a šéfem Ústředního krizového štábu Janem Hamáčkem (ČSSD), tématem bude například aktuální politická situace nebo pandemie v Česku. Tradici společných obědů zahájili Zeman s Hamáčkem v lednu, scházejí se přibližně po měsíci.

Možnost odkladu úhrady sociálních odvodů, posun některých lhůt projednávání návrhu státního rozpočtu na příští rok a zjednodušení pravidel pro nákup ochranných zdravotnických prostředků projedná sněmovna zrychleně ve středu. Schůzi v pondělí svolal předseda dolní komory Radek Vondráček (ANO), začne v 15:00.

České školy hledají lék

České univerzity a další akademické instituce poskytují výkon svých počítačů mezinárodnímu projektu Folding@home, který hledá lék na nemoc covid-19 způsobovanou koronavirem. Zapojilo se do něj už 39 týmů z 15 institucí z Česka.

Největší výpočetní výkon nyní z českých týmů nabízí Fakulta informačních technologií (FIT) Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT). Následuje Vysoké učení technické v Brně a Západočeská univerzita v Plzni. V tiskové zprávě to v pondělí oznámila mluvčí ČVUT Andrea Vondráková. V celosvětovém žebříčku je FIT ČVUT poskytnutým výkonem na 258. pozici z 253 tisíc zapojených týmů.

Zaznějí zvony, Pražské jaro bude jen on-line

V poledne se zhruba na minutu rozezní v Česku kostelní zvony jako poděkování zdravotnímu personálu za nasazení a obětavost během koronavirové pandemie. Zvláštní poděkování bude patřit zdravotním sestrám, které slaví Mezinárodní den zdravotních sester. Česká biskupská konference požádala duchovní správce, aby toto zvonění ve farnostech zajistili.

Místo tradičního úvodu Pražského jara, kam vždy v tento den patřila Má vlast Bedřicha Smetany, se uskuteční on-line koncert složený z gratulací k 75. výročí festivalu. Součástí gratulace bude píseň, kterou pro tuto příležitost složil skladatel Petr Wajsar. Festivalu ze svých domovů mimo jiné popřejí mezzosopranistky Bernarda Finková a Dagmar Pecková, klavíristé Garrick Ohlsson a Miroslav Sekera, hornista Radek Baborák, Pražákovo kvarteto a Epoque Quartet. Ze střechy Rudolfina bude pořadem provázet hudebník a režisér Ondřej Havelka.