Vláda projedná zvýšení pravomocí ministerstva zdravotnictví. Resort by mohl omezovat akce nebo nařídit uzavření obchodů

Nouzový stav by měl skončit 17. května, tedy o týden dříve, než chtěla vláda. Kabinet nyní projedná návrh zákona, který by měl posílit pravomoci ministerstva zdravotnictví – umožnil by ministrovi Adamu Vojtěchovi (za ANO) vyhlásit některá opatření, která nyní vyhlašuje vláda podle krizového zákona.

„Pokud by to skončilo sedmnáctého, tak by mohl nastat chaos a každý by si mohl dělat, co chce. Riziko druhé vlny by bylo obrovské. Myslím, že bychom neměli riskovat,“ řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Ministr Vojtěch zdůraznil, že by podle nového zákona vyhlašoval jen opatření, která se „čistě týkají zabránění šíření epidemie“, a například by nezakázal volný pohyb. V praxi by ale resort mohl omezovat hromadné akce, jízdu veřejnou dopravou nebo nařídit uzavření obchodů.