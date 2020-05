Bývalá cyklistka Doležalová chce porazit handicap na cestě k oltáři

Karolína má dětskou mozkovou obrnu. Otec se o ni nestará, matka jí před dvěma lety zemřela a příbuzní komunikují jen sporadicky. Většinu věcí si dokáže zařídit sama, oporou je jí snoubenec Václav Beroušek a jeho matka.

Veškeré úsilí a peníze teď vkládají do cvičení. „Právě začala dělat první kroky bez vozíku. To se ale musí opakovat. Takže Karolínka by potřebovala tuto terapii třikrát až čtyřikrát do roka,“ uvedla primářka kliniky AXON Jarmila Zipserová. Na to potřebuje ročně až půl milionu korun.

Čtyřiadvacetiletá Karolína tvrdí, že ví, co to znamená nevzdávat boj. V sedmnácti letech závodila na upravené tříkolce v Itálii na mistrovství světa, medaili tehdy nezískala. Na zlato ale dosáhne 1. srpna, Václav jí dá prsten a ona chce dojít k oltáři bez pomoci.