Zemřel soudce a spisovatel Veverka. Řešil případy generála Lorence a Kajínka, chtěl pochopit celý svět

Miroslav Veverka zemřel ve středu 29. dubna. Poslední rozloučení bude v úterý 5. května v 11:00 v Ústřední obřadní síni v Praze na Olšanech.

Veverka vystudoval Právnickou fakultu Karlovy univerzity a do začátku normalizace působil jako soudce a pracovník ministerstva spravedlnosti. V roce 1971 musel z politických důvodů opustit justici a až do roku 1989 se živil jako sociální pracovník.

V této době se ve volném čase začal věnovat studiu biologie a dalších přírodovědných disciplín. V šedesátých a sedmdesátých letech publikoval řadu článků v odborných časopisech doma i v zahraničí, převážně z oblasti kriminologie.

V roce 1990 byl zvolen soudcem Nejvyššího soudu v Praze a po přemístění této instituce do Brna pokračoval jako soudce Vrchního soudu v Praze až do svého odchodu do důchodu v roce 2003.

Zabýval se třeba případem generála Lorence, posledního náčelníka komunistické StB, který byl v roce 1992 postaven před soud za zneužívání pravomoci veřejného činitele a omezování osobní svobody. Kauza dospěla k pravomocnému rozsudku zhruba po deseti letech, kdy Vyšší vojenský soud v Trenčíně potvrdil Lorencovi podmíněný trest 15 měsíců.

Ludvík Zifčák, který byl zapojen do šíření falešné zprávy o úmrtí studenta 17. listopadu na Národní třídě, byl jako jeden z mála představitelů komunistického režimu za svou činnost odsouzen. Dnes v Karlově Studánce na Bruntálsku provozuje hotel.

Nečekaný spisovatel

Soudce Veverka, který se věnoval studiu rozmanitých oborů, na odpočinku debutoval ve svých 86 letech dílem Evoluce svým vlastním tvůrcem: Od velkého třesku ke globální civilizaci, na němž pracoval sedm let.

Kniha představuje syntézu současného stavu vědeckého poznání, a to jak v oblasti přírodovědy, tak i humanitních věd. Publikace se dočkala dalšího vydání a prodalo se jí 7 tisíc výtisků.

„Stalo se mi snad jen třikrát nebo čtyřikrát, že jsem nad rukopisem nováčka užasl, jak je originální, působivý a odborně na výši,“ napsal o knize astrofyzik a popularizátor vědy Jiří Grygar. „Šíře záběru autora bere dech a celkové pojetí je aspoň z mého pohledu jedinečné. S ničím podobným jsem se v naší literatuře nesetkal,“ zdůraznil.

Miroslav Veverka byl hostem pořad Hyde Park Civilizace: