Ministryně práce Maláčová: Jak český trh zvládá krizi, ukáže až dubnová nezaměstnanost

Maláčová ale oponovala, že vyplnit žádost o příspěvek na mzdu nebo její náhradu je jednoduché. Vyplácet by je podle ní mohl stát v řádech dní, záleží ale také na tom, jestli firmy nebudou v žádostech dělat chyby. „Pokud to budeme muset stornovat a vracet, tak se to pro všechny zpozdí. Pokud to bude všechno v pořádku, bude se to sekat jako cvičky,“ řekla Maláčová.

„Ve Švýcarsku podnikatel jeden den vyplnil formulář a druhý nebo ten samý den měl peníze na účtu. Teprve potom vláda zkontrolovala, jestli si nevymýšlel. U nás to bylo tak, že podnikatelé vyplňovali strašně moc formulářů. Trvalo to den nebo dva a teprve potom za týden dostali e-mail s pořadovým číslem,“ uvedl ekonom.

Ekonom: Velkým podnikům pomůžou banky, stát musí sanovat malé firmy

V sobotu premiér Andrej Babiš pro Českou televizi uvedl, že by měl stát vstoupit do klíčových podniků, pokud by se kvůli koronavirové krizi dostaly do problémů. Jako příklad uvedl nízkonákladové aerolinky Smartwings. Společnost už ale měla potíže před vypuknutím pandemie. Její šéf Jiří Šimáně navíc patří mezi premiérovy přátele, což zažehlo podezření, že miliardy ze státní kasy by mohly podporovat hlavně lidi okolo Andreje Babiše.

„Stát by se měl zaměřit naopak na malé firmy. Velké firmy totiž zvládnou zařídit banky. Když bude mít problém třeba společnost Škoda, tak banka najde způsob, jak pomoci. Stát musí pomáhat plošně menším a středním firmám,“ řekl Matějka.

Podle Maláčové Babiš návrh vládě zatím nepředložil. „Diskuse na vládě o tom ještě neproběhla. Bude muset proběhnout. Pomáhat se má malým a středním podnikům, nikoliv miliardářům,“ řekla. Privatizace někdejších ČSA, dnešních Smartwings, se podle ní ukázala jako chyba. „Pokud do toho stát bude vstupovat, mělo by to mít pouze kapitálový projev. Takže podíl státu,“ dodala.