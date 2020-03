V Česku je 383 nakažených. Policie obvinila muže, který napsal, že roznáší koronavirus

Přes přechod Náchod – Kudowa Slone míří hlavně kamiony, protože pro přepravu zboží zůstaly hranice otevřené. O půlnoci z neděle na pondělí začal platit zákaz cestování českých občanů kamkoli do zahraničí. Cizinci naopak nesmí do České republiky. Také Polsko zakázalo vstup cizinců do země. Pro vydané restrikce existují výjimky, například pro pendlery, tedy lidi jezdící přes hranice za prací.

Kvůli koronaviru je složitá situace na uzavřených hranicích. Například kolona kamionů u hraničního přechodu s Polskem vedla od Náchoda přes Českou Skalici až do Jaroměře. Fronty se začaly tvořit v pondělí ráno, kdy Poláci zahájili důkladné kontroly lidí vstupujících do země. Přechod v Náchodě zůstal také jediným v Královéhradeckém kraji, kde lze překročit česko-polskou hranici. Ostatní hraniční přechody jsou uzavřené.

Muž hrozil šířením viru

Policie v Ústí nad Labem dopadla muže, který podle ní napsal na Facebook, že má koronavirus a že ho roznáší. Onemocnění COVID-19 mu ale nikdy prokázáno nebylo. Na síti se objevilo: „Mám Corona a největší zábava je chodit do supermarketů a jazykem lízat pečivo.“

„Díky velmi dobré spolupráci s kolegy z Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje mohl být autor této poplašné zprávy ve včerejších (pondělních) pozdních hodinách kriminalisty obviněn z šíření poplašné zprávy,“ uvedla mluvčí policie Jana Slámová.

Protože se činu dopustil v době nouzového stavu a mohl tak způsobit nebezpečí vážného znepokojení obyvatelstva, jde o přitěžující okolnost, a proto mu za šíření poplašné zprávy hrozí vězení až na osm let.

Obavy z koronaviru podle průzkumu pociťují především obyvatelé Prahy

Větší či menší míru osobního ohrožení koronavirem, který způsobuje nemoc COVID-19, pociťuje 73 procent Čechů, zjistil výzkumu agentury Ipsos. Velmi ohroženo se cítí 11 procent obyvatel. Obavy podle průzkumu pociťují především obyvatelé Prahy. Právě tam třeba od úterý platí zákaz použít MHD bez zakrytí úst a nosu.

Do výzkumu se zapojilo 1094 lidí starších 18 let a agentura Ipsos ho provedla v období od 12. do 15. března. Data tak Ipsos sbíral ještě před vyhlášením celostátní karantény, která platí od půlnoci z neděle na pondělí. Do té doby byla přijata opatření, jako je uzavření škol, rušení kulturních akcí nebo uzavření hranic pro cizince z rizikových oblastí. Tato omezení valná většina lidí schvaluje. „O potřebnosti těchto opatření jsou přesvědčeni zejména starší lidé a také ženy,“ uvádí Ipsos.

Jako prevenci před nákazou koronavirem lidé nejčastěji volí pravidelné mytí rukou. Platí to pro 85 procent dotázaných. Sedm z deseti Čechů se vyhýbá místům s vyšší koncentrací lidí.