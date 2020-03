Divadelní hru Boss Babiš v některých městech odmítli. Hlavně tam, kde vládne ANO

Dramaturg kulturního domu z města, kde ovládá radnici hnutí ANO, řekl pod zárukou anonymity, že politici mají jednoduchý způsob, jak udržet kulturu pod svou kontrolou. „Chod každé kulturní instituce je vázán na politickou garnituru, která je u moci. Mohlo by to ohrozit spolupráci se zřizovatelem nebo politickým vedením, které nám schvaluje granty, dotace nebo určuje nějaké vedoucí pracovníky do čela kulturní instituce,“ vysvětlil.

Spolumajitel pražského Rock Café Michael Pánek se obavám ředitelů kulturních domů z místních politiků nediví. Zásadní podle něj je, že je radnice zřizovatelem kulturního zařízení a financuje je, což je pro ředitele rozhodující.

„Jestliže má pocit, že představiteli města se nebude líbit, že uvede takové představení, tak ho samozřejmě odmítne. Vlastní autocenzurou se rozhodne, že neuvede takové představení, protože by to mohlo znamenat, že by ho třeba někdo pokáral a pak mu dal míň dotací,“ míní.

Autor knihy Boss Babiš Jaroslav Kmenta se ale z přijetí hry jeho dílem inspirované zhrozil. „Je to takový střední článek lidí, kteří rozhodují třeba na městech nebo na úřadech. Ukazuje se, že začínají mít strach. Začínají mít strach něco dělat. Je to o to více zarážející, že je to jenom kultura. Je to o tom, aby umožnili lidem někam přijít, aby se mohli zasmát,“ poukázal.