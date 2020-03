Mediální výchovu neměli, přesto ji mají učit. Učitelé, novináři i aktivisté chtějí po státu lepší podmínky

„Vyučující nejsou na výuku mediální výchovy dostatečně připraveni, postrádají materiály i metodickou podporu, často se setkávají s nezájmem ze strany vedení škol,“ úryvek z dopisu, který tento týden přišel na ministerstvo školství. Platforma pro mediální vzdělávání, ve které jsou sdružení někteří učitelé, Člověk v tísni nebo server Manipulátoři.cz, v něm popisují současný stav mediální výchovy na českých školách.

Odvolávají se přitom na nedávné testy mediální gramotnosti. Výsledky školní inspekce definovala takto: na základních školách je mediálně gramotných 43 procent žáků, na středních školách polovina.

Bulvár ve výtvarné výchově?

Víc než žáci jsou za takové výsledky odpovědní jejich učitelé. „Určitě by nám pomohlo, pokud by byla stanovená samostatná výuka pouze mediální výchovy, protože to téma je široké. A pokud je to pouze součást jiných předmětů, tak zase musíme zkrátit obsah jiných předmětů, je to vždycky na úkor něčeho. A zároveň ten časový prostor není dostatečný, to znamená, pokud by bylo jednoznačně řečeno, že mediální výchova má být učena jako samostatný předmět, tak to by byl asi největší krok vpřed,“ říká například učitelka Jitka Kodrová z pražského Gymnázia prof. Jana Patočky.