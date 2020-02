Státní zástupkyně předala policii trestní oznámení Válkové kvůli článku o její činnosti za komunismu

„Po přezkoumání obsahu trestního oznámení jsem dospěla k závěru, že je namístě zahájit úkony trestního řízení, a za tím účelem jsem věc postoupila policejnímu orgánu. V současné době probíhají úkony přípravného řízení,“ řekla státní zástupkyně.

Helena Válková zdůvodnila podání trestního oznámení tím, že z článku vyrozuměla, že se podílela na šikaně disidentů. To označila za pomluvu. „Je to důkaz, že když se člověk pohybuje v politice, musí počítat s podrazy všeho druhu. Ale ono to má svoji hranici,“ uvedla po zveřejnění textu na Info.cz.