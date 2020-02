Máte byt, počítač nebo peníze na dovolenou? Statistici zkoumají, jak se žije v Česku

V šetření se statistici zajímají i o to, co by si domácnosti mohly nebo nemohly z finančních důvodů dovolit pořídit. Například to, zda si mohou dopřát týdenní dovolenou: v roce 2005 záporně odpovědělo 42 procent domácností, předloni jen 27 procent.

Statistici srovnávají například míru rizika chudoby. V roce 2018 jí byl v Česku ohrožen každý jedenáctý člověk, tedy necelých deset procent obyvatel. To je nejméně ze zkoumaných zemí. Nejhůř na tom pak bylo Srbsko.