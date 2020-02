Maláčová rozhodne o šéfovi Úřadu práce do týdne. Premiér kritizuje možnou volbu exministra Jiřího Havlíčka

„Nový ředitel Úřadu práce musí být odborník: dobrý, osvědčený manažer, který úřad přesune do 21. století, udělá ho vstřícným, efektivním a připraveným na změny, které nás čekají. Proto musí také rozumět českému hospodářství a změnám, které nás čekají - stárnutí populace, průmysl 4.0, robotizace,“ vyjmenovala své požadavky na nového šéfa Úřadu práce Maláčová.

Exministr Havlíček podle ní tato kritéria splňuje. „Ale žádného favorita nemám. Rozhodnu se příští týden,“ řekla. „Nemohu vyloučit, že se ředitelem stane, protože je jedním z účastníků výběrového řízení, a to ještě není u konce.“

Jeho případnou volbu už kritizoval premiér Babiš (ANO). „Považoval bych to za špatný vtip. Chápu, že sociální demokraté hlavně hledají politické trafiky, ale neměli by to přehánět. Je to pozice pro odborníka,“ prohlásil s tím, že on sám politické nominanty do vysokých funkcí nejmenuje. Maláčová slova premiéra odmítla: „Premiér nemůže dehonestovat odborníky a zákon o státní službě.“

Šéf lidovců Marian Jurečka, který je rovněž místopředsedou hospodářského výboru sněmovny, případnou volbu Jiřího Havlíčka také nevítá: „Je to minimálně zvláštní. Ředitel Úřadu práce by měl mít nějakou zkušenost s jeho strukturou, měl by mít blíže k té problematice. Nesmí rozhodovat stranická knížka, čekají nás velké změny. Ale tohle je zodpovědnost paní ministryně, ta ponese politické důsledky,“ uvedl Jurečka.