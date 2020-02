„Došly mi síly a rozumy.“ Hlavní inženýr rekonstrukce Kuksu tvrdí, že zakázkám nerozuměl

Tendr v roce 2013 vyhrálo Sdružení Hochtief.CZ - Gema Art Group. Dubový předtím v letech 2011 a 2012 posílal interní informace z tvorby zadávacích podmínek prostřednictvím e-mailů svému známému Semeniukovi, který je podle státní zástupkyně přeposílal dvěma zaměstnancům Gemy. Firma pak údajně podobu příslušných dokumentů ovlivnila tak, aby jí zadání co nejvíce vyhovovalo.

Komunikaci se Semeniukem architekt přiznal

Sedmašedesátiletý architekt Dubový ve středu komunikaci se Semeniukem přiznal. Z jeho výpovědi vyplynulo, že pozice hlavního inženýra projektu rekonstrukce, kterou získal u Národního památkového ústavu, byla nad jeho síly.

„V roce 2010 jsem viděl na internetu výzvu k přihlášení se do výběrového řízení na hlavního inženýra projektu. Zaujalo mě to. V roce 2015 jsem měl jít do důchodu, stavba byla na čtyři roky, a tak jsem si říkal, že si v závěru kariéry zkusím něco nového,“ popsal Dubový ve výpovědi u pražského městského soudu.

„Nikdy nezaznělo, že budu sestavovat zadávací dokumentaci. K tomu jsem byl naprosto nekvalifikovaný,“ zdůraznil.

Dubový, který byl i členem hodnotící komise, uvedl, že vytvoření zadávací dokumentace po něm požadoval manažer projektu. „Dostal jsem to nařízením od svého šéfa, a protože jsem stará škola, nad rozkazy se příliš nezamýšlím. Se zákonem o veřejných zakázkách jsem pracoval poprvé. Byli jsme v neuvěřitelném časovém presu. Došly mi síly a rozumy,“ řekl.