Senátoři chtějí přísnější tresty za týrání zvířat. Poslancům proto vrátili zákon proti množírnám

Poslanci ale odmítli návrhy na zpřísnění trestů za zločiny proti zvířatům, což by Senát rád změnil. Do novely chce zařadit zvýšení sazby za týrání zvířat z pěti na šest let a také trestat provozování množíren, respektive chov zvířat v nevhodných podmínkách v krajním případě až deseti lety.

Novela, která má za sebou hlasování v Senátu a vrací se do Poslanecké sněmovny, míří proti množírnám, tedy chovům, jejichž hlavním cílem je zisk z prodeje štěňat. Ve znění, které schválili poslanci, počítá s možností zakázat chov zvířat fyzickým osobám na deset let a právnickým osobám až na dvacet let.

Například senátor Miroslav Antl (za ČSSD) tomu však oponoval. Domnívá se, že po takovém zpřísnění by byly tresty za zločiny spáchané na zvířatech příliš přísné ve srovnání s násilím vůči lidem. „Chcete-li zvýšit trestní sazby, udělejte to, ale udělejte to u všeho. Udělejte to napříč zvláštní částí trestního zákoníku. Vždyť to přece nejde, pak budeme příště zase dohánět jinou hlavu z trestního zákoníku?“ varoval senátory.

Václav Láska (SEN 21) si to ale nemyslí. Případné přísné tresty za násilí vůči zvířatům by považoval za vhodnou prevenci. „Ten, kdo týrá zvířata, nezřídka přejde i k násilí vůči jednotlivcům,“ míní. Navíc se Láska nedomnívá, že by byly tresty za zločiny na zvířatech tak vysoké – srovnal ublížení na zdraví s týráním. „Bude to zhruba v polovičce té sazby,“ poukázal.