Proti návrhu na sloučení ministerstev zemědělství a životního prostředí se postavila vláda

„Vnímám to jako nějaký názor určitého politického spektra. Bylo by potřeba napřed vyhodnotit plusy a minusy. V tuto chvíli to není dostatečně připraveno, aby se to mohlo zrealizovat,“ řekl před zasedáním vlády ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD).

Zásadním změnám zákona by podle vládních legislativců měla předcházet podrobná odborná i politická debata. Neměly by být podle nich předkládány jako poslanecký, ale jako vládní návrh po důkladném rozboru a po standardním připomínkovém řízení.

Právní základ pro takový postup ale podle Starostů a nezávislých není kvůli obecným formulacím příslušných ustanovení jistý a může být zpochybněn. Novela by podle autorů uzákonila jednoznačně možnost vyvlastnění pro opatření proti suchu.

Stejně tak neuspěl návrh poslanců STAN, aby dal vodní zákon přednost zachytávání a shromažďování srážkových vod ze staveb a jejich následnému využití. Obdobný návrh už obsahuje vládní předloha, která je ve sněmovně před prvním čtením.

V současnosti dává zákon přednost vsakování dešťové vody. Změna by podle předkladatelů z řad Starostů umožnila využít tuto vodu třeba k zalévání a obecně by se mohla snížit její spotřeba.

Vláda je neutrální k změně plateb za zdravotní služby v dětských centrech

Vláda ve sněmovně nepodpoří ani neodmítne změnu financování zdravotních služeb v dětských centrech, jak ji navrhuje Pardubický kraj, který chce, aby zdravotní služby v dětských centrech hradily zdravotní pojišťovny. Nyní je platí zřizovatelé, tedy obvykle kraje.

Pardubický kraj poukazuje na to, že se tyto zdravotní služby neplatí ze zdravotního pojištění, přestože do systému za tyto pojištěnce stát platbu odvádí. „Tato skutečnost se jeví jako nespravedlivá diskriminace vybrané skupiny pojištěnců, obzvlášť jsou-li to děti, které bez svého zavinění potřebují velký podíl zdravotní péče,“ stojí v důvodové zprávě. Předkladatelé odhadují, že dětská centra by dohromady čerpala ze systému veřejného zdravotního pojištění kolem 30 milionů korun ročně.

Návrh je podle vládních legislativců možné podpořit, novela by ale nemusela naplnit zamýšlený účel, upozornili v podkladech pro jednání kabinetu. K úhradě zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění by bylo podle nich nezbytné, aby dětská centra měla smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Nárok na jejich uzavření ale ze zákona neplyne a dětská centra by se musela účastnit výběrových řízení.

„Mohlo by tak dojít k situaci, kdy by zdravotní péče poskytovaná přímo dětskými domovy pro děti do tří let věku nebyla hrazena vůbec. Například z toho důvodu, že pro zdravotní pojišťovnu by bylo výhodnější zajišťovat ji prostřednictvím agentur domácí péče,“ stojí v podkladech pro vládu.