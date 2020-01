První česká církevní banka? Biskupství se připravují na provoz bez dotací od státu

Ze ziskových projektů katolická církev plánuje své duchovní aktivity dotovat, a diecéze a řády tak koupily třeba dvě malé pražské nemocnice nebo stavěly administrativní centra. „Musíme se především dívat na etickou stránku té investice. To znamená rozhodně nebudeme kupovat nějaké obchody se zbraněmi nebo věci, které třeba vykořisťují ve třetím světě,“ uvedl generální sekretář České biskupské konference Stanislav Přibyl.

Diecéze peníze investují do cenných papírů a hlavní fond jim vydělává průměrně kolem šesti procent ročně. Kvůli suchu a kůrovci naopak církevní lesy počítají až miliardové ztráty. I proto biskupství šetří.

Ojedinělým druhem investice je vstup českobudějovického biskupství do největší české kampeličky Artesa. Tu podle policie používal k daňovým podvodům uprchlý podnikatel František Savov. Biskupství koupilo devět a půl procenta a teď se rozhoduje, jestli se stane většinovým vlastníkem.

„Když chcete takzvaně nahlédnout do nějaké struktury, tak si tam musíte otevřít cestu, a to můžete jenom tehdy, pokud tam získáte nějaká procenta. Je to věc, která je pro nás výzvou,“ řekl českobudějovický biskup Vlastimil Kročil.

Pokud ovládnutí kampeličky schválí auditoři i centrální banka, chce biskupství z Artesy vytvořit první českou církevní banku.