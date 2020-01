Policisté navrhli obžalovat Janouška kvůli neoprávněným úhradám pro firmu Chambon

„Převzal jsem spisový materiál od policejního orgánu s návrhem na podání obžaloby na pět osob,“ řekl Dadam. „Dvě osoby jsou stíhány pro zločin podvodu, dvě pro zločin podvodu a zločin neoprávněného podnikání a jedna osoba pro trestný čin podílnictví,“ doplnil.

Podle dřívějších informací, které se objevily v médiích, je za podílnictví stíhaný právě Roman Janoušek. Hrozí mu tak až osm let vězení. Zbylé čtyři obviněné, mezi kterými figuruje i Janouškův spolupracovník Luboš Pašek, by pak soud mohl za podvod poslat do vězení až na deset let.

Čtyři lidi spojené s Chambonem obvinili policisté z podvodu už v lednu 2017. Mezi nimi i podnikatele Paška nebo bývalého předsedu představenstva firmy Petra Ullricha. Chambon v letech 2009 až 2010 údajně získal od zdravotních pojišťoven neoprávněně velké úhrady za krevní testy pro nemocnice.

Server iRozhlas uvedl, že firma peníze inkasovala i přesto, že neměla žádné reference v oboru a na příslušná laboratorní vyšetření neměla potřebné vybavení. Škodu nakonec policie vyčíslila zhruba na 284 milionů korun, dalších 44 milionů zůstalo ve stadiu pokusu – pojišťovny tyto peníze totiž nevyplatily.