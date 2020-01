Armáda koupí bojový dron, který unese i těžší zbraně. Sám váží stovky kilogramů

Prapor má momentálně několik desítek příslušníků, přesné číslo armáda zveřejnit nechce. Do roku 2025 by jich však mohlo být až tři sta. „Počáteční operační schopnosti by měl prapor dosáhnout v říjnu 2020 a plných operačních schopností v lednu 2025,“ řekla Magdalena Dvořáková z Generálního štábu AČR.

Prostějovský prapor bezpilotních systémů postupně zahrne různé velikosti dronů včetně dronů bojových. Vznikne tak jedna jednotka, která soustředí všechny schopnosti armády v této oblasti a bude mít na starosti i analýzu získaných dat.