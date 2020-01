Temelín po opravách připojil první blok. Na plný výkon se dostane o víkendu

Rozsah oprav na generátoru se zpřesnil poté, co zařízení vychladlo. „Náš dodavatel, firma Brush, přetěsnil průchodku v systému chlazení generátoru a ČEZ Energoservis vyměnil část potrubí v pomocném hospodářství generátoru. Z hlediska spotřeby elektřiny byly Vánoce pro práce výhodné, z hlediska pracovních kapacit to bylo náročnější. Díky vstřícnosti a výborné práci našich dodavatelů jsme vše potřebné zvládli v nejkratší možné době,“ uvedl ředitel temelínské elektrárny Jan Kruml.

ČEZ i s dodavateli zapojil do prací 80 lidí. Firma Brush musela z Plzně do Temelína vyslat šestičlenný tým lidí, 15 lidí povolala do práce společnost Doosan Škoda Power, která upravovala nastavení turbíny.

Podle Svitáka se zákazníků nižší výkon nedotkl, protože o Vánocích je spotřeba elektřiny asi o třetinu nižší než po zbytek roku.