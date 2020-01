Mýtný systém se rozšířil na další silnice první třídy. I přes protesty krajů a obcí

Jedním z nově zpoplatněných úseků je například silnice I/43 z Brna do Svitav. Obce, které leží v jejím okolí, mají obavu, že se kamiony budou placeným úsekům vyhýbat a doplatí na to jejich obyvatelé. „Já zpoplatnění I/43 považuji za chybu. Podíl tranzitu se v Kuřimi zvyšuje, ale zatím není zásadní. Pokud by se ale ukázalo, že doprava zhoustne, pak bychom chtěli, aby byl omezen tranzit kamionů přes město,“ řekl starosta Kuřimi Drago Sukalovský (Kuřimská občanská liga).

„Doprava ty silnice druhých tříd zatěžuje a navíc se zvyšuje hluk. My se ve spolupráci s Drásovem a Malhostovnicemi snažíme o to, aby po nich kamiony nejezdily,“ řekl starosta Lipůvky Ivo Pospíšil (STAN). Podobných míst v Česku je víc, ministerstvo dopravy plošné problémy ale neočekává, jednotlivé problémy chce řešit.