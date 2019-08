Mýtné se rozšíří o další silnice. Obce hledají s ministerstvem způsoby, jak omezit vjezd kamionů

Zdánlivě snadné řešení zmínil místní obyvatel František Buček: „Když by tady byl zákaz vjezdu kamionů, tak je to vyřešené, ne?“

Zákazy vjezdu

Úřady s tím počítají, ale praxe je o něco složitější. „Ze zákona se musí hledat trasy objízdné,“ řekla členka předsednictva Sdružení místních samospráv, poslankyně Věra Kovářová (STAN). První návrhy už nyní zástupci obcí a krajů ministerstvu dopravy představili. Na seznamu budou spolupracovat dál.

Po ministerské analýze by měli silničáři a policie instalovat na vytipované úseky dopravní značky, které budou zakazovat vjezd kamionů, uvedla předsedkyně Asociace krajů ČR Jana Mračková Vildumetzová. To by se podle ní mělo stihnout nejpozději do konce roku. Mezi další opatření by mohly patřit i vysokorychlostní váhy, které by eliminovaly přetížená vozidla.

Zástupci samospráv s předchozím ministrem vyjednali, že si na většině úseků budou určovat výši mýta sami, tedy i nulovou sazbu. To ale současný ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) odmítl. „Pokud bych tam dal nulu, tak bych zpochybnil podmínky tendru, které jsou v současné době předmětem přezkumu,“ uvedl.