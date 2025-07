Sportovci na jevišti. Cirk La Putyka ukáže sílu i příběh

Připravovaná inscenace souboru Cirk La Putyka propojuje sport a umění. Kromě akrobatů, herců a tanečníků se na ní podílí i čeští vrcholoví sportovci. Představení nazvané St.art, které vzniká v pražském kulturním prostoru Jatka 78 pod režií principála Rostislava Nováka, diváky zavede to starověkých Athén, ale přiblíží i život profesionálních sportovců současné doby. „Jedná se o pohled do nitra vrcholového sportovce a do dna lidského bytí. Z čeho sport vznikl, kam nás dostal,“ popsal Novák. Inscenaci předcházelo přes šest let příprav, premiéra je naplánována na září.