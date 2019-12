Zeman požádal Senát o souhlas se jmenováním Šámala na soudce Ústavního soudu

Pan prezident dnes předložil, podle čl. 84 odst. 2 ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, a § 6 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, Senátu Parlamentu ČR žádost o souhlas se jmenováním prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D., do funkce soudce Ústavního soudu. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) December 19, 2019

Šámal dostal od hlavy státu nabídku 27. listopadu, poté si vzal dva týdny na rozmyšlenou. Minulý týden po schůzce se Zemanem řekl, že rozhodování pro něj bylo těžké, protože Nejvyšší soud považuje za svoji srdeční záležitost.

Se Zemanem mimo jiné diskutoval o tom, kdo by ho měl v čele Nejvyššího soudu nahradit. Podle něj by to měl být někdo ze současných členů soudu, o jménech ale nechtěl spekulovat.

Specialista na trestní právo

Šámal Nejvyššímu soudu předsedá od roku 2015. Je specialistou na trestní právo, stejně jako Musil, který počátkem letošního roku rezignoval na funkci ústavního soudce. Jeho místo je od té doby volné. Zemanův kandidát Aleš Gerloch nezískal podporu v Senátu a poté už prezident dalšího adepta nenavrhl. Zbývajících 14 ústavních soudců tak má více práce.

Jako soudce by Šámal musel za čtyři roky skončit kvůli věku. V roce 2023 mu totiž bude 70 let, což je zákonná hranice. U Ústavního soudu ale žádný věkový limit není.

Soudce Ústavního soudu jmenuje prezident se souhlasem Senátu na dobu deseti let, přičemž ústava nezakazuje opakování mandátu. Ústavním soudcem se může stát bezúhonný český občan, který je volitelný do Senátu – tedy je mu nejméně 40 let. Musí mít vysokoškolské právnické vzdělání a musí být nejméně deset let činný v některé právnické profesi.