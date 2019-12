Předseda Nejvyššího soudu Šámal se bude ucházet o Ústavní soud. Přijal nabídku prezidenta

Prezident vybere Šámalova nástupce

Šámal se Zemanem diskutoval i o tom, kdo by ho měl nahradit v čele Nejvyššího soudu. Podle něj by to měl být někdo ze současných členů soudu, o jménech ale nechtěl spekulovat, protože to považuje za předčasné. „My jsme i o těchto otázkách hovořili a nakonec jsme se shodli a pan prezident jednoznačně řekl, že chce tuto otázku se mnou řešit až poté, co získám případně souhlas Senátu,“ dodává. O obsazení křesla předsedy Nejvyššího soudu rozhoduje hlava státu.

Nejvyššímu soudu Šámal předsedá od roku 2015. Stejně jako Musil je specialistou na trestní právo. Jako soudce by musel za čtyři roky skončit kvůli věku, v roce 2023 mu totiž bude 70 let, což je zákonná hranice. U Ústavního soudu ale žádný podobný limit neexistuje.